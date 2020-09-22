Осужденную на 12 лет за смерть ребенка-инвалида екатеринбурженку отпустили на свободу

Процесс длился два часа. В результате помимо отмены приговора в отношении судьи, рассматривавшего дело ранее, было вынесено частное определение, то есть, наказание за допущенные нарушения.
По словам Жикина, приговор был вынесен с грубыми нарушениями при рассмотрении уголовного дела. В том числе были нарушены правила квалификации. Дело было передано обратно в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, который будет вести его другим составом. Теперь у Германкой появилось право на реабилитацию.
Кроме того, планируется заявить ходатайство о рассмотрении дела в суде присяжных.
Напомним, инцидент произошел в 2018 году. Мальчик-инвалид скончался от травмы головы. Он был сиротой из Нижнего Тагила, которого супруги Германские взяли под опеку. Следователи пришли к выводу, что ребенка перед смертью жестоко избивали. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В мае текущего года Гилю Германскую приговорили к 12 годам колонии. С мая по настоящее время она находилась в СИЗО.