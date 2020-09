Реконструкция ЛЭП в Первоуральске обойдется в девять миллионов рублей

В Первоуральске началась масштабная реконструкция ЛЭП, сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго».

В районе Шайтанки будут установлены новые железобетонные опоры, обновлены около трех километров воздушной линии электропередач. Проект предусматривает строительство трансформаторной подстанции. На модернизацию выделено 8,6 милииона рублей. По словам главного инженера Первоуральского филиала АО «Облкоммунэнерго» Максима Калегина, ЛЭП в этом районе была в изношенном состоянии. На данный момент выполнено 30% работ, они должны быть закончены к концу октября. Также идет реконструкция в Бисерти, скоро начнется в Коуровке. Всего в этом году «Облкоммунэнерго» планирует вложить в развитие электросетей в Первоуральске 31 миллион рублей. Напомним, в июле 2020 года в поселке Тагильский реконструировали девять километров ЛЭП. В поселке Тагильский реконструируют девять километров ЛЭП

