Реконструкция ЛЭП в Первоуральске обойдется в девять миллионов рублей

Реконструкция ЛЭП в Первоуральске обойдется в девять миллионов рублей

Сегодня, 12:28ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Первоуральске началась масштабная реконструкция ЛЭП, сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго».

В районе Шайтанки будут установлены новые железобетонные опоры, обновлены около трех километров воздушной линии электропередач. Проект предусматривает строительство трансформаторной подстанции.

На модернизацию выделено 8,6 милииона рублей.

По словам главного инженера Первоуральского филиала АО «Облкоммунэнерго» Максима Калегина, ЛЭП в этом районе была в изношенном состоянии. На данный момент выполнено 30% работ, они должны быть закончены к концу октября.

Также идет реконструкция в Бисерти, скоро начнется в Коуровке.

Всего в этом году «Облкоммунэнерго» планирует вложить в развитие электросетей в Первоуральске 31 миллион рублей.

Напомним, в июле 2020 года в поселке Тагильский реконструировали девять километров ЛЭП.

Related news:
Свердловская областьлэпмодернизация
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы