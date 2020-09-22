Свердловские медики отказались от автомобилей и приехали на работу на велосипедах

Всемирный день без автомобиля проводится для того, чтобы показать автолюбителям, что имеются альтернативные способы передвижения по городу. Традиция появилась в Англии в 1997 году. К 2001 году к движению присоединились более 35 стран мира. На сегодняшний день в мероприятии участвуют более 100 миллионов человек ежегодно.