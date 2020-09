Свердловские медики отказались от автомобилей и приехали на работу на велосипедах

Сегодня, 22 сентября, сотрудники Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) присоединились к Всемирному дню без автомобиля и отправились на работу на велосипедах, сообщает пресс-служба больницы.

По словам врача отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ№ 1 Александра Фоминых, на велосипеде можно не только добраться на работу, но и устроить себе тренировку. Пять километров утром и пять по пути домой — получается неплохая зарядка. Нужно же держать себя в тонусе даже в свои 35! считает Фоминых. Он добавил, что во время оперативных вмешательств он вместе с коллегами успевает пропагандировать здоровый образ жизни. Они призывают ходить без перерыва на отдых хотя бы один час в день или пять километров для развития кровеносных сосудов, а также профилактики ишемии. Специалисты больницы отмечают, что поездки на велосипеде очень полезны для здоровья. А экономист Елена Огородникова была вынуждена пересесть на данный транспорт, так как на ином она не успевает на работу. А врача-кардиолога отделения детской кардиохирургии Ульяну Косинцеву больничные велолюбители называют между собой «легендой». Около восьми лет назад велосипед стал для нее основным транспортом. Всемирный день без автомобиля проводится для того, чтобы показать автолюбителям, что имеются альтернативные способы передвижения по городу. Традиция появилась в Англии в 1997 году. К 2001 году к движению присоединились более 35 стран мира. На сегодняшний день в мероприятии участвуют более 100 миллионов человек ежегодно. Напомним, в начале сентября в Нижнем Тагиле прошел большой традиционный велопарад. В Нижнем Тагиле прошел большой вело-парад

