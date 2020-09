Свердловский железнодорожник Владимир Деревянченко получил знак отличия «За наставничество». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно тексту указа, Деревянченко был награжден «за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность». Награжденный железнодорожник занимается обучением студентов на Екатеринбург-Сортировочном подразделении учебного центра на СвЖД. Ранее Владимир Путин посмертно наградил госинспектора по охране животного мира в Свердловской области Андрея Киргинцева Орденом Мужества. Представление к награде направил департамент животного мира. Владимир Путин наградил убитого браконьером свердловского егеря Орденом Мужества

