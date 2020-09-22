Тагильчанка отсудила у турфирмы более 100 тысяч рублей за забытые загранпаспорта

Тагильчанка отсудила у турфирмы более 100 тысяч рублей за забытые загранпаспорта

Сегодня, 16:08ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Жительница Нижнего Тагила выиграла в суде дело против турфирмы, которая не выдала ей загранпаспорта, сообщает «Телекон-ТВ».

В ноябре 2018 года жительница Нижнего Тагила решила отправиться в отпуск в Китай вместе со своей дочерью. Это должна была быть ее первая поездка за границу.

За день до вылета она пришла за документами в турфирму. Ей выдали весь пакет документов кроме загранпаспортов. Это объяснили тем, что затянулось оформление визы. Недостающие документы должны были доставить к месту вылета в Челябинск. Однако паспортов на стойке регистрации не оказалось.

Путевка сгорела, а женщина по возвращении в Нижний Тагил обратилась в полицию и Роспотребнадзор.

Суд состоялся в августе 2020 года, женщина выиграла дело. По решению суда турфирма должна вернуть ей деньги за путевку, заплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда в сумме 137 тысяч рублей.

Турфирма не согласна с решением суда и готовит апелляцию в областной суд.

Напомним, летом 2020 года Ростуризм ввел программу кэшбэка для повышения спроса к туризму внутри страны. Однако Свердловская область стала аутсайдером по спросу на туры.

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