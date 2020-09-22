Тагильчанка отсудила у турфирмы более 100 тысяч рублей за забытые загранпаспорта

За день до вылета она пришла за документами в турфирму. Ей выдали весь пакет документов кроме загранпаспортов. Это объяснили тем, что затянулось оформление визы. Недостающие документы должны были доставить к месту вылета в Челябинск. Однако паспортов на стойке регистрации не оказалось.