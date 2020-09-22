Уральскому приборостроительному заводу вынесли штраф за бракованные ИВЛ

Напомним, в двух больницах, где использовались аппараты Уральского приборостроительного завода, случился пожар. После этого они были отозваны для проверки. В июле Росздравнадзор снова выдал регистрационные документы на аппарат ИВЛ «Авента-М», а Уральский приборостроительный завод продолжил их поставки в больницы.