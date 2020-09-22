Уральскому приборостроительному заводу вынесли штраф за бракованные ИВЛ

Уральскому приборостроительному заводу вынесли штраф за бракованные ИВЛ

Сегодня, 17:33ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловской областной суд оштрафовал Уральский приборостроительный завод на сумму 100 тысяч рублей, сообщает «Областная газета».

В начале сентября был удовлетворен иск Росздравнадзора. Завод привлекли к административной ответственности после выявленных нарушений по статье «осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)» (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ)

Аппараты ИВЛ проходили технологическую приработку в объёме 40 часов вместо нужных 100.

Напомним, в двух больницах, где использовались аппараты Уральского приборостроительного завода, случился пожар. После этого они были отозваны для проверки. В июле Росздравнадзор снова выдал регистрационные документы на аппарат ИВЛ «Авента-М», а Уральский приборостроительный завод продолжил их поставки в больницы.

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