Уральскому приборостроительному заводу вынесли штраф за бракованные ИВЛ

Свердловской областной суд оштрафовал Уральский приборостроительный завод на сумму 100 тысяч рублей, сообщает «Областная газета».

В начале сентября был удовлетворен иск Росздравнадзора. Завод привлекли к административной ответственности после выявленных нарушений по статье «осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)» (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ) Аппараты ИВЛ проходили технологическую приработку в объёме 40 часов вместо нужных 100. Напомним, в двух больницах, где использовались аппараты Уральского приборостроительного завода, случился пожар. После этого они были отозваны для проверки. В июле Росздравнадзор снова выдал регистрационные документы на аппарат ИВЛ «Авента-М», а Уральский приборостроительный завод продолжил их поставки в больницы. Уральский завод незаконно выпускал горевшие в больницах аппараты ИВЛ

