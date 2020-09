В Екатеринбурге СК проверяет данные о терроризирующей школьников 16-летней девочке

В Артемовском следственный комитет начал проверку информации о 16-летней школьнице, которая избивает одноклассников, а также об игнорировании данных фактов профильными органами, сообщает региональное управление ведомства.

Ранее СМИ сообщили об «агрессивной восьмикласснице», которая учится в школе № 1 Артемовского уже три года и все это время она бьет одноклассников в борьбе за лидерство. Следователи планируют проверить работу органов системы профилактики в отношении школьницы. В рамках проверки будет установлено, действительно ли применялось насилие со стороны девушки в отношении других учеников. Проверка проводится и городской прокуратурой, которая намерена дать оценку действиям школьницы, а также сотрудников школы и органов опеки. Напомним, ранее в Екатеринбурге ведомства начали проверку после сообщений о третьекласснике, который держит в страхе школу и явился на занятия с ножом. В Екатеринбурге СК начал проверку в отношении третьеклассника с ножом

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter