В Екатеринбурге СК проверяет данные о терроризирующей школьников 16-летней девочке

Ранее СМИ сообщили об «агрессивной восьмикласснице», которая учится в школе № 1 Артемовского уже три года и все это время она бьет одноклассников в борьбе за лидерство.
Следователи планируют проверить работу органов системы профилактики в отношении школьницы.
В рамках проверки будет установлено, действительно ли применялось насилие со стороны девушки в отношении других учеников.
Проверка проводится и городской прокуратурой, которая намерена дать оценку действиям школьницы, а также сотрудников школы и органов опеки.
Напомним, ранее в Екатеринбурге ведомства начали проверку после сообщений о третьекласснике, который держит в страхе школу и явился на занятия с ножом.