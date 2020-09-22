В Екатеринбурге СК проверяет данные о терроризирующей школьников 16-летней девочке

В Екатеринбурге СК проверяет данные о терроризирующей школьников 16-летней девочке

Сегодня, 11:11ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Артемовском следственный комитет начал проверку информации о 16-летней школьнице, которая избивает одноклассников, а также об игнорировании данных фактов профильными органами, сообщает региональное управление ведомства.

Ранее СМИ сообщили об «агрессивной восьмикласснице», которая учится в школе № 1 Артемовского уже три года и все это время она бьет одноклассников в борьбе за лидерство.

Следователи планируют проверить работу органов системы профилактики в отношении школьницы.

В рамках проверки будет установлено, действительно ли применялось насилие со стороны девушки в отношении других учеников.

Проверка проводится и городской прокуратурой, которая намерена дать оценку действиям школьницы, а также сотрудников школы и органов опеки.

Напомним, ранее в Екатеринбурге ведомства начали проверку после сообщений о третьекласснике, который держит в страхе школу и явился на занятия с ножом.

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