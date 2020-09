В Елани после гибели застреленного сослуживцем контрактника возбудили уголовное дело

По факту гибели контрактника в Елани было возбуждено уголовное дело, сообщает Znak.

Как рассказали изданию в Военном следственном отделе по Еланскому гарнизону ВСУ СКР по Центральному военному округу, дело возбуждено по части 2 статьи 349 УК РФ (Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека). О происшествии стало известно 18 сентября. Оба контрактника должны были заступить в караул. Они начали баловаться полученным оружием и неожиданно у одного из них произошел выстрел. Как оказалось, в стволе был патрон. Раненого военнослужащего госпитализировали в Екатеринбург. Однако спасти его не удалось. Названа причина смерти солдата в Елани

