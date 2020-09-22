«В холодильнике и то теплее»: жители Горноуральска жалуются на отсутствие отопления

По словам подписчицы группы, в поселке до сих пор не дали тепло.
Между тем, на улице уже далеко не +20. В холодильнике и то теплее, сообщает подписчица.
По ее словам, администрация не следит за состоянием труб, опрессовки летом не проводятся.
Отопление включили вчера, однако в жилом доме прорвало трубы. Во время звонка был получен ответ, что рабочий день уже закончен. Потом котельная была отключена.
Напомним, ранее жители Горноуральска пожаловались на отсутствие уличного освещения и плохие дороги.