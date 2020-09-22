«В холодильнике и то теплее»: жители Горноуральска жалуются на отсутствие отопления

«В холодильнике и то теплее»: жители Горноуральска жалуются на отсутствие отопления

Сегодня, 17:14ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Жители Горноуральска пожаловались на отсутствие отопления, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

По словам подписчицы группы, в поселке до сих пор не дали тепло.

Между тем, на улице уже далеко не +20. В холодильнике и то теплее, сообщает подписчица.

По ее словам, администрация не следит за состоянием труб, опрессовки летом не проводятся.

Отопление включили вчера, однако в жилом доме прорвало трубы. Во время звонка был получен ответ, что рабочий день уже закончен. Потом котельная была отключена.

Напомним, ранее жители Горноуральска пожаловались на отсутствие уличного освещения и плохие дороги.

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