«В холодильнике и то теплее»: жители Горноуральска жалуются на отсутствие отопления

Жители Горноуральска пожаловались на отсутствие отопления, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

По словам подписчицы группы, в поселке до сих пор не дали тепло. Между тем, на улице уже далеко не +20. В холодильнике и то теплее, сообщает подписчица. По ее словам, администрация не следит за состоянием труб, опрессовки летом не проводятся. Отопление включили вчера, однако в жилом доме прорвало трубы. Во время звонка был получен ответ, что рабочий день уже закончен. Потом котельная была отключена. Напомним, ранее жители Горноуральска пожаловались на отсутствие уличного освещения и плохие дороги. Жители Горноуральска жалуются на плохие дороги и отсутствие освещения

