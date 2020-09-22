В Нижнем Тагиле за 27 миллионов рублей продают легендарную турбазу

В Нижнем Тагиле за 27 миллионов рублей продают легендарную турбазу

Сегодня, 21:05ОбществоPhoto: Avito
В Нижнем Тагиле за 27 миллионов рублей продают базу отдыха «Лукоморье», которая находится недалеко от горы Паленой и реки Тагил. Такое объявление о продаже появилось на платформе Avito.

Нижнетагильская турбаза «Лукоморье» находится в пяти километрах от Гальяно-Горбуновского массива. На территории имеется дом отдыха, две бани, двухэтажный корпус, два маленьких дома и пункт охраны. Общая площадь участка составляет два с половиной гектара.

База востребована для отдыха и пикников и приносит хороший доходуказано в объявлении.

Также отмечается, что «Лукоморье» на хорошем счету у горожан и предпринимателей, сайт и персонал для управления базой имеется.

Напомним, власти Нижнего Тагила планируют продать на аукционах семь муниципальных объектов недвижимости. План приватизации на 2021 год был внесен мэром Владиславом Пинаевым.

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