В Нижнем Тагиле за 27 миллионов рублей продают легендарную турбазу

Нижнетагильская турбаза «Лукоморье» находится в пяти километрах от Гальяно-Горбуновского массива. На территории имеется дом отдыха, две бани, двухэтажный корпус, два маленьких дома и пункт охраны. Общая площадь участка составляет два с половиной гектара.
База востребована для отдыха и пикников и приносит хороший доходуказано в объявлении.
Также отмечается, что «Лукоморье» на хорошем счету у горожан и предпринимателей, сайт и персонал для управления базой имеется.
Напомним, власти Нижнего Тагила планируют продать на аукционах семь муниципальных объектов недвижимости. План приватизации на 2021 год был внесен мэром Владиславом Пинаевым.