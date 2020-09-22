В поселке Висимо-Уткинск прошло открытие отремонтированного моста

Со слов местных жителей, мост имеет большое значение, поскольку район, расположенный за ним, «отрезан от центральной части поселка». По переходу было рискованно передвигаться не только автомобилям, но и пешеходам. Не могли пройти ни снегоуборочная техника, ни машина для сбора мусора. Теперь же ситуация наладилась. В обозримом будущем планируется организовать специальную площадку для сбора твердых коммунальных отходов.