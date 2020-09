В поселке Висимо-Уткинск прошло открытие отремонтированного моста, сообщила пресс-служба администрации города Нижний Тагил.

22 сентября мэр Владислав Пинаев присутствовал на долгожданном открытии отремонтированного моста, который нуждался в капитальном ремонте и не восстанавливался несколько десятков лет. В этом году в рамках содержания дорог мероприятия по приведению моста в порядок удалось реализовать рассказал глава Висимо-Уткинской территориальной администрации Михаил Бритов. Была отремонтирована проезжая часть моста, сделана отсыпка подъездных путей скальной породой, уложены новые бетонные плиты и установлены временные металлические ограждения. Со слов местных жителей, мост имеет большое значение, поскольку район, расположенный за ним, «отрезан от центральной части поселка». По переходу было рискованно передвигаться не только автомобилям, но и пешеходам. Не могли пройти ни снегоуборочная техника, ни машина для сбора мусора. Теперь же ситуация наладилась. В обозримом будущем планируется организовать специальную площадку для сбора твердых коммунальных отходов. Во время выступления глава города поздравил жителей с этим событием и отметил, что также планируется отремонтировать мост в поселке Студеный и ряде других присоединенных территорий. Напомним, во время ремонта моста в Висимо-Уткинске рабочие из-за паводка решили построить еще один, но временный, чтобы облегчить жизнь автомобилистам и пешеходам.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter