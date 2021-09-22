Анна Кровякова приняла участие в Международном форуме AlumForum 2021

Кровякова выступила в качестве модератора круглого стола «Цели устойчивого развития как основа молодежного предпринимательства». Она отметила, как важно популяризировать ЦУР среди подрастающего поколения.
Круглый стол был организован при поддержке правительства Москвы, пишет gorod55.ru.
Кровякова отметила: «Знания в области устойчивого развития становятся базовыми и неотъемлемыми».
Она считает, что каждое государство каждый год делает все возможное для популяризации ЦУР.
Круглый стол проходил 21 сентября в столице в рамках II Международного форума «Алюминий в архитектуре и строительстве» (AlumForum 2021). Мероприятие, организованное в рамках программы Года архитектуры и градостроительства в СНГ, пройдет с 21 по 23 сентября. Его проводят Алюминиевая ассоциация, Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов в технопарке «Сколково».
Поддерживают форум Минпромторг РФ, Минстрой РФ, правительство Москвы, АО «НИЦ «Строительство», Российская академия архитектуры и строительных наук, компания РУСАЛ, Союз стекольных предприятий. Генеральным информационным партнером мероприятия выступает РИА «Новости» (медиагруппа «Россия сегодня»).
В обсуждении принимал участие Альберт Гареев, президент АНО «Национальное агентство благополучия и счастья», Дмитрий Помотилов — директор АНО «Институт общественных инициатив», а также исполнительный директор Фонда регионального экономического развития «Инвестиции и регионы», переводчик Ольга Гайдукова, независимый доцент, юрист (Федеративная Республика Германия) Штефан Фаисс и руководитель проекта ECOfriends Диана Миниханова.
Кроме этого, на форуме принимали участие директор программы «Государственное и муниципальное управление», профиль «Управление экосистемами», РАНХиГС Игорь Голубченко и студенты, которые получают эту специальность.
Данная программа считается самой первой в России в сфере управления системами жизненной среды: городами, селами, регионами, государством, крупными агломерациями, интеграционными объединениями, учитывая взаимозависимость управленческих, человеческих, природных, энергетических, био- и других ресурсов.