Анна Кровякова приняла участие в Международном форуме AlumForum 2021

Круглый стол проходил 21 сентября в столице в рамках II Международного форума «Алюминий в архитектуре и строительстве» (AlumForum 2021). Мероприятие, организованное в рамках программы Года архитектуры и градостроительства в СНГ, пройдет с 21 по 23 сентября. Его проводят Алюминиевая ассоциация, Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов в технопарке «Сколково».