Банки в России призвали серьезнее контролировать пополнение карт в банкоматах

Злоумышленники начали часто вносить на счета наличные средства через банкоматы и терминалы, используя свои схемы. Именно поэтому банки должны быть более внимательны к подобным операциям.

При этом, как считают в банках, проверять входящие платежи будет трудно, пишет 360tv.ru. По словам представителя ЦБ РФ, антифрод-процедуры уже работают со стороны банка получателя. Как пишет РБК, при этом злоумышленники пользуются схемами, которые провоцируют потенциальных жертв вносить наличные через терминалы. Таким образом, антифрод будут применять в отношении всех входящих платежей, в том числе, переводов через терминалы. Так ответили в ЦБ на запрос издания. По словам Эльвиры Набиуллиной, главы Центробанка, злоумышленники быстро выводят полученные средства, и финансовые организации ничего не успевают предпринять. По ее словам, только когда клиент понимает, что сделал, через некоторое время обращается в банк. При этом средства уже давно не в этом банке. Во втором квартале 2021 года у российских граждан украли с банковских счетов свыше 3 млрд руб. Злоумышленники совершили 236,9 тыс. денежных переводов, о чем не знали клиенты. При этом банкам получилось вернуть 7,4% денежных средств. Стоит добавить, что самым распространенным видом мошенничества остается телефонное.

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