Банки в России призвали серьезнее контролировать пополнение карт в банкоматах

При этом, как считают в банках, проверять входящие платежи будет трудно, пишет 360tv.ru.
По словам представителя ЦБ РФ, антифрод-процедуры уже работают со стороны банка получателя. Как пишет РБК, при этом злоумышленники пользуются схемами, которые провоцируют потенциальных жертв вносить наличные через терминалы. Таким образом, антифрод будут применять в отношении всех входящих платежей, в том числе, переводов через терминалы. Так ответили в ЦБ на запрос издания.
По словам Эльвиры Набиуллиной, главы Центробанка, злоумышленники быстро выводят полученные средства, и финансовые организации ничего не успевают предпринять. По ее словам, только когда клиент понимает, что сделал, через некоторое время обращается в банк. При этом средства уже давно не в этом банке.
Во втором квартале 2021 года у российских граждан украли с банковских счетов свыше 3 млрд руб. Злоумышленники совершили 236,9 тыс. денежных переводов, о чем не знали клиенты. При этом банкам получилось вернуть 7,4% денежных средств.
Стоит добавить, что самым распространенным видом мошенничества остается телефонное.