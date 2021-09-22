День осеннего равноденствия наступил на всей планете: ночь становится длиннее дня

22 сентября 2021 года на Земле наступает День осеннего равноденствия, сообщает «Областная газета».
С каждым новым днем световой день будет короче на несколько минут, ночь, наоборот, станет длиннее. Ежедневное уменьшение светового дня продлится до 21 декабря — Дня зимнего солнцестояния.
Световое время суток будет увеличиваться вплоть до 21 июня, после чего, день вновь, по несколько минут, станет уступать свои права ночи.
Напомним, стала известна концепция ледового городка в Екатеринбурге, который откроется для посетителей 29 декабря 2021 года на площади перед мэрией.