Горный университет Петербурга почтил минутой молчания память погибших в Перми

22 сентября в 11:30 во всех кампусах Санкт-Петербургского горного университета прошла минута молчания в память о погибших в результате расстрела в Пермском государственном университете.

Издание forpost-sz.ru сообщает, что студенты, аспиранты и работники старейшего технического вуза в Российской Федерации сошлись в едином мнении о том, что в будущем такая трагедия не должна повториться. Напомним, два дня назад один из студентов Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров вошел в свой вуз с охотничьим ружьем и открыл стрельбу по однокурсникам и преподавателям, которые в попытке спастись начали выпрыгивать из окон аудиторий. В результате погибли 6 человек, а еще сорок три получили ранения и травмы различной степени тяжести. Наиболее тяжелых отправили в больницы Москвы, а еще двенадцать человек остались на лечении в пермских медучреждениях. Среди них виновник трагедии, который был ранен правоохранителями и находится под охраной. Двадцать второго сентября ровно в час нападения на пермский вуз - в 11:30 - во всех кампусах Санкт-Петербургского горного университета прошла минута молчания. Таким образом студенты и сотрудники высшего учебного заведения почтили память жертв расстрела. «От имени коллектива Санкт-Петербургского горного университета хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким молодых людей, погибших в Перми”, - сказал после минуты молчания ректор вуза Владимир Литвиненко. Ректор горного университета добавил, что особое прискорбие вызывает факт, что стрелок спокойно прошел на территорию кампуса вуза, куда родители отправляют своих детей учиться, а не погибать при расстрелах. Литвиненко подчеркнул, что сегодня каждое учебное заведение глубоко переживает произошедшее, потому что безопасность пребывания юношей и девушек на территории кампусов является одним из приоритетов. “Как это ни печально, но произошедшее должно заставить всю нашу систему образования внимательно протестировать работу служб безопасности”, - завершил свою речь Литвиненко. По словам студентов горного университета Петербурга, они до сих пор не могут оправиться от шока от случившегося. При этом, по их словам, в их учебном заведении охрана очень надежная: на входе установлены металлодетекторы, посты оборудованы охранными кнопками, поэтому проникновение на территорию кампусов вооруженных людей практически невозможно. Но они отметили, что для предотвращения таких трагедий в будущем необходимо не только усиливать охрану, но также своевременно сигнализировать о призывах к насилию со стороны отдельных лиц. По их мнению, в современных условиях развития социальных сетей и СМИ это очень важно.

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