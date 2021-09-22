Многодетному тагильчанину провели тест на наркотики на передаче «Мужское и женское»

Многодетный отец Сергей Максимов из Нижнего Тагила стал героем передачи «Мужское и женское» на Первом канале. Родственники его умершей жены ранее утверждали, что мужчина употребляет наркотики. Ведущие предложили мужчине пройти экспресс-тест на наличие в организме запрещенных веществ.

Историей многодетного отца-одиночки Сергея Максимова с возможной наркозависимостью заинтересовался Первый канал. Его и родственников умершей жены пригласили на передачу «Мужское и женское» с ведущими Александром Гордоном и Юлией Барановской. Об этом TagilCity.ru рассказала Елена, сестра умершей Татьяны. Старший сын Татьяны, его отец и ее сестра перед съемками передами «Мужское и женское» Фото: TagilCity.ru По ее словам, Сергей два раза срывал съемки, не придя на рейс в Москву. И только после того, как редакторы программы предложили ему денежный гонорар, он приехал на съемки. Также в программе участвовали, старший сын Татьяны Влад, его отец, ее сестры и отец Сергея. Гордон был очень возмущен тем, что такому человеку отдали обратно детей. По его словам, это полная некомпетентность органов опеки. Еще на передаче был адвокат, он обещал нам помочь привлечь к ответственности Максимова за то, что он не следит за детьми и пропивает все их имущество,сообщила редакции Елена. Также, по ее словам, на передаче Сергей не признавал свою наркозависимость, но под давлением ведущих и гостей согласился сделать экспресс-тест на наличие в организме запрещенных веществ. Результат теста оказался положительным — обнаружено три вида наркотиков, рассказала Елена. Дата выхода программы «Мужское и женское» с Сергеем Максимовым пока неизвестна. Нам сказали, что передача выйдет только в следующем году. Но Гордон пообещал, что поспособствует тому, чтобы это было раньше,сообщила Елена. Напомним, у Сергея Максимова после смерти жены остались трое сыновей, которым 6, 13 и 16 лет. Через некоторое время сестры умершей Татьяны забили тревогу — Максимов не следит за детьми, все деньги и имущество спускает на алкоголь и наркотики, а квартира превращается в притон. Однако сам Сергей все обвинения отрицал, говорил, что наркотики ему подкинул пасынок — старший сын Татьяны от первого брака, которому 18 лет. Несмотря на это, органы опеки изъяли детей у Максимова, но недавно ему удалось вернуть их. Журналисты TagilCity.ru также проверяли условия проживания детей в квартире. Там они обнаружили битые стекла, смрад, плесень и разбросанные вещи. Смрад, плесень и мусор: как растил троих детей тагильчанин после смерти жены 4 Фото Редакция TagilCity.ru побывала в квартире Сергея Максимова, в которой он проживал с детьми после смерти супруги.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter