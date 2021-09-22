Модульбанк организует розыгрыш авто Toyota Camry среди своих партнеров

Первый банк для предпринимателей Модульбанк дал старт марафону для действующих и новых партнеров, в ходе которого разыграют машину и другие призы. Акция будет идти с 6 сентября по 31 декабря 2021 года.

Главному победителю марафона подарят автомобиль марки Toyota Camry, двум другим - путешествия с возможностью выбора даты и пункта назначения. Кроме этого, призовой фонд включает макбуки AIR’13, новые iPhone, повышенные коэффициенты на все партнерские выплаты на протяжении года и призы, вручаемые на еженедельной основе, за проявленную активность, сообщает newsnn.ru. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, достаточно являться или стать партнером Модульбанка и каждый месяц, пока длится акция, привлекать на два клиента или на одного активного партнера больше, чем в предыдущем. Ежемесячно партнерам присваиваются баллы за выполнение условий. Чем больше количество баллов, тем больше шансов стать обладателем приза. Победителей определяют рандомно - из числа всех участников акции на основе генератора случайных чисел. “Мы в Модульбанке хотим построить самую честную партнерскую программу и предоставить всем желающим возможность получить доход вместе с банком. Мы в числе первых на рынке запустили пожизненную мотивацию для партнеров, избавили их от необходимости работать с бумагами, а выплаты сделали мгновенными. На данный период с нами более десяти тысяч партнеров, и мы начинаем в новом бизнес-сезоне марафон с отличными призами”, — пояснил Алексей Люботинский, управляющий директор Модульбанка, лидер партнерской программы. В начале осени прошлого года Модульбанк начал делиться с партнерами процентом дохода от привлеченных клиентов. Это стало первой программой с такими условиями на отечественном финрынке. Ее цель заключается в долгосрочном сотрудничестве с банком и формировании собственного портфеля клиентов и сети продаж. Улучшенная партнерская программа предусматривает выплату фиксированной суммы вознаграждения за каждого клиента, который был привлечен, а также выплату на ежемесячной основе в размере 7-13% от его банковских комиссий и до 2,5% от средств на счетах. Помимо этого, доступно привлечение субпартнеров и получение прибыли от операций их клиентов. В программе доступно участвовать предприятиям, бизнесменам и физическим лицам. За все время, пока клиент получает услуги в банке, партнеру выплачивают ежемесячный пассивный доход. Сумма дохода зависит от количества клиентов. Кроме этого, в рамках партнерской программы имеется и классическая схема с фиксированной суммой выплат до 5 тысяч рублей за одного клиента. Она будет удобна тем, кому средства требуются прямо сейчас. В зависимости от численности клиентской сети сумма за каждого нового привлеченного человека будет больше.

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