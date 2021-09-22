Назначена дата оглашения приговора по делу о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово

Заседание запланировано на 30 сентября в 14.00 по местному времени в здании Ленинского районного суда, пишет ТАСС. Там присутствует помещение, которое может поместить большое число слушателей.
В общей сложности, обвиняемыми по первому делу проходят восемь человек: руководство ТРЦ, охранник, пожарные, а также представители компании, которая устанавливала и обслуживала пожарные сигнализации. Наиболее строгое наказание гособвинение потребовало для гендиректора компании-владельца ТРЦ Юлии Богдановой. Оно предусматривает 14,5 года лишения свободы.
Адвокаты же выступил с просьбой оправдать своих подзащитных, поскольку в их действиях нет состава преступлений. Свою вину частично признал руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко. Он попросил, чтобы ему вынесли справедливый приговор.
В суды города были переданы уголовные дела в отношении 15 человек.
Напомним, 25 марта 2018 года 60 человек, из них 37 детей, погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По словам очевидцев, оповещение о возгорании не сработало. Следственный комитет РФ установил, что руководство отказалось от обновления пожарной сигнализации, сэкономив семь миллионов рублей.