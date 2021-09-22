Неделя гордости ЛГБТ снова пройдёт в Екатеринбурге

Фестиваль ЛГБТ Уральская неделя гордости во второй раз запланирован в Екатеринбурге, сообщает 66.ru.
В 2020-м году фестиваль ЛГБТ прошел в сентябре, всю неделю улицы Екатеринбурга патрулировали представители уральского казачества, которые выступают против проведения подобных мероприятий.
По мнению организаторов фестиваля, мероприятие позволит объединить вместе бизнес-сообщество региона, жителей уральской столицы и городские инициативы.
Напомним, в 2020-м году казаки искали на улицах Екатеринбурга геев и лесбиянок в дни проведения первого фестиваля ЛГБТ.