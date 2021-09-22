Педагог тагильской школы №32 Ольга Семенова получила губернаторскую премию

Премию приурочили ко Дню учителя, но деньги уже перевели мне на счет. Я приобрела ноутбук, активно работаю не нем и готовлюсь к урокам. А часть средств вложила в строительство, рассказала Ольга Семенова редакции TagilCity.ru.
Педагог отметила, что Нижний Тагил активно развивается. В начале сентября прошла ВКС с Министерством образования, где опыт Свердловской области был поставлен в пример. В регионе было организовано много площадок, где педагоги могли проявить свою активность в форумах и онлайн-сессиях.
Также Ольга Семенова рассказала, что ее, как члена Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве образования РФ, пригласили на очную встречу в Москву.
Заседания пройдут с 8 по 10 октября, они приурочены ко Дню учителя. Программа будет насыщенная, помимо совещаний по рабочим вопросам для участников будет организован концерт в Кремле, пояснила тагильчанка.
В Свердловской области в этот совет входят два человека. На мероприятии будет организована встреча с министром образования Сергеем Кравцовым. В это же время в Москве будет проходить Всероссийский первый форум классных руководителей, туда также поедут несколько педагогов из Нижнего Тагила.
Напомним, на региональный этап конкурса «Учитель года России» вышли семь педагогов Свердловской области. Он проводился в два этапа в Екатеринбурге. По итогам тагильчанка Ольга Семенова заняла второе место. Указ о присуждении премий подписал 19 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.