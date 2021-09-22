Пермскому стрелку назначена психиатрическая экспертиза

Пермскому стрелку назначена психиатрическая экспертиза
Пермскому стрелку назначена психиатрическая экспертиза
Сегодня, 19:39ОбществоФото: 1MI
Студенту, который 20 сентября совершил нападение на Пермский госуниверситет, проведут психиатрическую экспертизу. В результате инцидента погибли 6 человек.

18-летнему Тимуру Бекмансурову назначена психиатрическая экспертиза, сообщает Следственный комитет РФ. Также будет проверено, каким порядком напавший получил разрешение на охотничье ружье.

Напомним, 20 сентября 18-летний студент первого курса Пермского университета в кампусе учебного заведения расстрелял шесть человек. Еще 24 гражданина получили травмы и ранения различной степени тяжести. Молодого человека ранил сотрудник ДПС, который первым прибыл на место инцидента. Владимир Путин наградил его орденом Мужества.

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