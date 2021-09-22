Подозреваемый в сутенерстве и организации ОПГ отпущен на свободу в Екатеринбурге

Мужчина вышел на свободу, так как истекли 18 месяцев возможного по закону содержания под стражей, но следствие не смогло за это время направить дело в суд. Подозреваемого в сутенерстве, создании ОПГ и вымогательствах выпустили под более мягкую меру пресечения.