Полиция Нижнего Тагила заявила о нехватке 90 сотрудников

В сентябре 2021 года наибольшее число вакансий в Центр занятости Нижнего Тагила поступило от МУ МВД «Нижнетагильское». Правоохранительные органы ищут 23 оперуполномоченных, 30 полицейских и 5 полицейских-водителей. Всего в МВД города 90 вакантных мест, а в регионе требуется более тысячи сотрудников полиции.

Также в городе нужны инспекторы ДПС и участковые (по 10 мест). Не хватает 10 следователей с высшим юридическим образованием, сообщили редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское». Только сильные духом люди, которых мы приглашаем в наши ряды, смогут справиться с непростыми условиями службы, отметила руководитель пресс-группы Элина Балуца. Будущий полицейский должен обладать крепким здоровьем и хорошей физической подготовкой. Ещё одно условие для мужчин — наличие военного билета. По информации Центра занятости, в Нижнем Тагиле полицейские и инспекторы ДПС получают в среднем 27 тысяч рублей; оперуполномоченные, следователи и участковые - 35 тысяч рублей. В пресс-службе МУ МВД рассказали, что зарплата начинающих сотрудников составляет 25 тысяч рублей. Однако заработок может расти в зависимости от сложности работы и выслуги лет.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter