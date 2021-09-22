Полиция Нижнего Тагила заявила о нехватке 90 сотрудников

Полиция Нижнего Тагила заявила о нехватке 90 сотрудников
Полиция Нижнего Тагила заявила о нехватке 90 сотрудников
Сегодня, 11:21ОбществоФото: 1MI
В сентябре 2021 года наибольшее число вакансий в Центр занятости Нижнего Тагила поступило от МУ МВД «Нижнетагильское». Правоохранительные органы ищут 23 оперуполномоченных, 30 полицейских и 5 полицейских-водителей. Всего в МВД города 90 вакантных мест, а в регионе требуется более тысячи сотрудников полиции.

Также в городе нужны инспекторы ДПС и участковые (по 10 мест). Не хватает 10 следователей с высшим юридическим образованием, сообщили редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

Только сильные духом люди, которых мы приглашаем в наши ряды, смогут справиться с непростыми условиями службы, отметила руководитель пресс-группы Элина Балуца.

Будущий полицейский должен обладать крепким здоровьем и хорошей физической подготовкой. Ещё одно условие для мужчин — наличие военного билета.

По информации Центра занятости, в Нижнем Тагиле полицейские и инспекторы ДПС получают в среднем 27 тысяч рублей; оперуполномоченные, следователи и участковые - 35 тысяч рублей.

В пресс-службе МУ МВД рассказали, что зарплата начинающих сотрудников составляет 25 тысяч рублей. Однако заработок может расти в зависимости от сложности работы и выслуги лет.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
полицияполицейскиеМВДсредняя зарплатавакансиицентр занятости
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы