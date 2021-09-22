Строительство «Тагильской лагуны-2» завершается с опережением сроков в Нижнем Тагиле

Генеральный подрядчик строительства «Тагильской-лагуны-2» «Тагилдорстрой» сдаст объект раньше срока, который определен контрактом на 1 октября 2021 года.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел выездное совещание на стройплощадке второй очереди набережной Тагильского пруда, сообщает пресс-служба мэрии. Строители уже сдали скейт-парк, баскетбольную площадку, идет установка и монтаж остальных конструкций. На очереди сдача площадки, откуда можно будет запускать радиоуправляемые ракеты. Для достройки террасы осталось доделать откосы и смонтировать ограждения — площадка готова на 98%. Картодром и последняя велодорожка также находятся на завершающей стадии строительства. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила На детском «Автогородке» заканчивается монтаж дорожных знаков, светофоров и самих машинок, а также элементы освещения. Озеленение территории полностью завершено. Территорию «Тагильской лагуны-2» круглосуточно охраняют сотрудники ЧОПа. Напомним, на озеленительные работы «Тагильской лагуны-2» было выделено порядка 1,3 миллиона рублей. Специалисты высадили более 160 различных деревьев и около 2 600 кустов кизильника. 2,6 тысячи кустов кизильника будут высажены на «Тагильской лагуне-2»

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