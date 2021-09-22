Строительство «Тагильской лагуны-2» завершается с опережением сроков в Нижнем Тагиле

Строительство «Тагильской лагуны-2» завершается с опережением сроков в Нижнем Тагиле
Строительство «Тагильской лагуны-2» завершается с опережением сроков в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:16ОбществоФото: 1МI
Генеральный подрядчик строительства «Тагильской-лагуны-2» «Тагилдорстрой» сдаст объект раньше срока, который определен контрактом на 1 октября 2021 года.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел выездное совещание на стройплощадке второй очереди набережной Тагильского пруда, сообщает пресс-служба мэрии.

Строители уже сдали скейт-парк, баскетбольную площадку, идет установка и монтаж остальных конструкций. На очереди сдача площадки, откуда можно будет запускать радиоуправляемые ракеты.

Для достройки террасы осталось доделать откосы и смонтировать ограждения — площадка готова на 98%. Картодром и последняя велодорожка также находятся на завершающей стадии строительства.

Фото:пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

На детском «Автогородке» заканчивается монтаж дорожных знаков, светофоров и самих машинок, а также элементы освещения. Озеленение территории полностью завершено. Территорию «Тагильской лагуны-2» круглосуточно охраняют сотрудники ЧОПа.

Напомним, на озеленительные работы «Тагильской лагуны-2» было выделено порядка 1,3 миллиона рублей. Специалисты высадили более 160 различных деревьев и около 2 600 кустов кизильника.

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