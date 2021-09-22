Зарезанная и сожженная семья и нехватка полицейских. Итоги дня в Свердловской области

Трупы четырехлетних мальчиков-близнецов и их матери были обнаружены после пожара в одной из квартир Кировграда. Предварительно, убийца — 35-летний сожитель погибшей, он был задержан. После совершения преступления мужчина поджег квартиру. Соседи говорят, что женщина рассталась с отцом детей, гражданским мужем Дмитрием. Накануне ЧП в квартире был слышен шум, там употребляли алкоголь. В правоохранительных органах официальных комментариев пока не дают.