22 октября - День Белых Журавлей
22 октября 2010, 07:59ОбществоОльга
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22 октября в России отмечают День Белых Журавлей. Этот необычный праздник был учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым.
Праздник Белых Журавлей - день память о павших на полях сражений воинах,положивших свою жизнь за спокойствие и развитие своей страны во всехвойнах, когда-либо происходивших на территории России.
Журавли не имеют национальности – они символизируют память обо всехпогибших на полях сражений. Не случайно в разных уголках бывшегоСоветского Союза воздвигнуто 24 памятника белым журавлям. Это говорит отом, что всех нас объединяет память, общая история, общее родство.
Кроме того, День Белых Журавлей – это еще день поэзии и литературы,который призван объединить и скрепить дружественные отношения междумногонациональным населением России.
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