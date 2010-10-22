22 октября - День Белых Журавлей

Праздник Белых Журавлей - день память о павших на полях сражений воинах,положивших свою жизнь за спокойствие и развитие своей страны во всехвойнах, когда-либо происходивших на территории России.

Журавли не имеют национальности – они символизируют память обо всехпогибших на полях сражений. Не случайно в разных уголках бывшегоСоветского Союза воздвигнуто 24 памятника белым журавлям. Это говорит отом, что всех нас объединяет память, общая история, общее родство.