Автомобили мэра Валентины Исаевой лишились тонировки

Об этом мэр рассказала в эфире Экорадио. Команду растонировать машины Валентина Исаева дала всем водителям, работающим в гараже администрации города. По данным на вечер 21-го октября только две машины из автопарка муниципалитета оставались с тонировкой. Их водители обещали все исправить к субботе. Мэр отметила, что если обещания не будут выполнены, в понедельник эти водители не будут допущены до работы.