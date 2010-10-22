Автомобили мэра Валентины Исаевой лишились тонировки
22 октября 2010, 17:18ОбществоАнка
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Оба автомобиля, на которых передвигается глава Нижнего Тагила Валентина Исаева, лишились тонировки сразу, как только новые правила вступили в силу.
Об этом мэр рассказала в эфире Экорадио. Команду растонировать машины Валентина Исаева дала всем водителям, работающим в гараже администрации города. По данным на вечер 21-го октября только две машины из автопарка муниципалитета оставались с тонировкой. Их водители обещали все исправить к субботе. Мэр отметила, что если обещания не будут выполнены, в понедельник эти водители не будут допущены до работы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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