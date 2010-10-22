Конкурс лучших среди малого и среднего бизнеса в Нижнем Тагиле
Лучших среди малого и среднего бизнеса выбрали в Нижнем Тагиле.
В этом году конкурс проводился по 10 номинациям. В нем приняли участие 40 организаций. Одним из основных условий конкурса являлось отсутствие задолженности по выплате заработной платы и платежам в местный бюджет. Также учитывались производственные показатели, уровень среднемесячной заработной платы, участие в благоустройстве города, оказание шефской помощи социальным объектам, отмечает пресс-служба администрации города.
В число победителей вошли как новички на рынке, так и хорошо знакомые тагильчанам фирмы. Лучшими в своих номинациях стали компании СеДиНТаг, Антолл, строительная компания Тагил, Нижнетагильский завод электромонтажных изделий, Дом хлеба Рубикон, фотосалон «Силуэт», управляющая компания СтройСервис, фирмы Композит, Автеп, автосервис ООО «Алтайское», магазин Южный и парикмахерская «MATRIX-семья».
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