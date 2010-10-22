Конкурс лучших среди малого и среднего бизнеса в Нижнем Тагиле

В этом году конкурс проводился по 10 номинациям. В нем приняли участие 40 организаций. Одним из основных условий конкурса являлось отсутствие задолженности по выплате заработной платы и платежам в местный бюджет. Также учитывались производственные показатели, уровень среднемесячной заработной платы, участие в благоустройстве города, оказание шефской помощи социальным объектам, отмечает пресс-служба администрации города.