Очереди в детсады должны исчезнуть к 2014-му году

Об этом заявила в эфире Экорадио глава города Валентина Исаева. К этому сроку родители всех юных тагильчан в возрасте от 1,5 до 7-ми лет должны получить возможность устроить ребенка в детсад. По словам мэра, колоссальный рывок сделан в этом году. Приняты муниципальная и областная целевые программы развития сети дошкольных учреждений. Напомним, с сентября, когда проводилось распределение мест в детсады и до конца года в городе должно появиться дополнительно 1666 мест в дошкольных учреждениях.

Около 800-сот новых мест уже открыто, отметила Валентина Исаева. Кроме того, в этом году планируется сдать после реконструкции детсад на Жуковского. В него пойдут 110 малышей, живущих на Красном Камне. Завершается государственная экспертиза строительства нового садика на Муринских прудах. Старт его строительства запланирован на первый квартал будущего года. Закладываются средства на проектирование садиков на Руднике и на Вагонке. А еще 2 здания – на Карла Маркса и на Вые - некогда бывшие детсадами, но позже перепрофилированные, вновь вернут в систему дошкольного образования. Добавим, что сегодня в очереди на места в детсады стоят 5800 малышей. Повтор интервью с мэром Валентиной Исаевой слушайте на радио «Маяк – Нижний Тагил» 104,7 FM в субботу, 23-го октября, в 15.05