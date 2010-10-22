«Октоберфест» в Нижнем Тагиле
22 октября 2010, 16:26ОбществоАнка
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«Октоберфест» организует региональная общественная организация «Культурно-просветительный центр немцев».
Впрограмме праздника: посещение Этнокультурного музея российских немцев Свердловской области, галереи художников российских немцев, дегустация сортов пива и блюд национальной немецкой кухни, конкурсы, лотереи, розыгрыши призов и вручение памятных подарков. Участникам праздника свое творчество представит ансамбль немецкой песни «Лидерфест».
Национальный немецкий праздник «Октоберфест» пройдет 24 октября в 14 часов в помещении центра по адресу: ул. Газетная, 72.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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