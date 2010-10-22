«Октоберфест» в Нижнем Тагиле

Впрограмме праздника: посещение Этнокультурного музея российских немцев Свердловской области, галереи художников российских немцев, дегустация сортов пива и блюд национальной немецкой кухни, конкурсы, лотереи, розыгрыши призов и вручение памятных подарков. Участникам праздника свое творчество представит ансамбль немецкой песни «Лидерфест».