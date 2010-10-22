Приятная поездка со скидками в такси «Апрель»

В большинстве энциклопедий сказано, что скидка — это сумма, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю, при выполнении им определенных условий. Многие радуются, когда получают купон - скидку. Но немногие задумываются о том, что же это такое. Казалось бы, что может быть абсурднее ситуации, когда компания-продавец платит деньги дизайнерам и типографии на разработку и печать огромных тиражей купонов на скидки. Получается, что они платят за то, чтобы клиенты могли меньше платить им, т.е. оплачивают снижение своей прибыли. Эти выводы верны, при всей их нереальности.Используя экономические термины, купон - скидка - это ценная бумага ограниченной ликвидности с отрицательным номиналом.

Ценная бумага, как говорится вБольшой Советской Энциклопедии, - это печатное издание, выражающее какое-либо имущественное право, которое может быть реализовано только при ее предъявлении. Это именно то, что представляет собой купон - право на покупку товара со скидкой при предъявлении. Очевидно, что купон является ценной бумагой. Ограничение ликвидности не вызывает сомнений - купон принимают только в одном такси города – такси «Апрель».

Давайте рассмотрим подробнее. За каждую поездку водитель легковой машины вручает пассажиру, который расплачивается за поездку, купон – скидку (стоимость 1 купона = 6 руб.). Вы копите эти купоны раз от раза, и сами решаете, когда вам стоит воспользоваться этой услугой. Накопив 10 или 20 купонов (только такое количество водитель вправе зачесть за оплату поездки), пассажир может либо полностью, либо частично оплатить поездку (зависит от стоимости и дальности пути). Те, кто ездят с такси «Апрель» давно, знают, что, заказывая машину, необходимо диспетчеру сообщить о намерении воспользоваться услугой скидки. Если, по какой то причине, водитель не вручил вам карточку, сообщите, пожалуйста, диспетчеру.

В нашей практике встречались люди, которые стесняются оплачивать проезд, купонами думая что, водитель будет действовать себе в убыток. Но это не так, все расходы по этому проекту берёт на себя фирма.Экономьте с нами. Используйте скидку.Желаем Вам приятной поездки!

Так же с такси «Апрель» вы сможете заказать транспорт для перевозки детей, поскольку забота о подрастающем поколении – одна из самых важных задач, стоящих перед взрослыми.Современный автопарк из комфортабельных автобусов с общим количеством пассажирских мест от 18 до 44. Каждое сиденье оборудовано ремнями безопасности. Регулярное прохождение тех. осмотра. Согласование перевозки детей в ГИБДД.

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