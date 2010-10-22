Уличная акция «Да! Волонтерскому движению Нижнего Тагила» состоится в субботу
Уличная акция «Да! Волонтерскому движению Нижнего Тагила» пройдет в субботу, 23 октября в 13 часов у Киномакса в рамках проекта «Твой шанс».
Проект стал победителем конкурса социальных грантов Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Твой шанс» - это создание и развитие добровольческого движения по оказанию помощи детям-инвалидам и их семьям. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в отделе развития гражданских инициатив муниципалитета, в рамках акции проведут соцопрос горожан, раздадут флаеры, призывающие тагильчан присоединиться к проекту «Твой шанс».
Акцию проводит Свердловская региональная общественная организация художников «Авторы явлений» при поддержке Центра семейной терапии и консультирования, Нижнетагильской социально-педагогической академии, Уральского училища прикладных искусств.
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