Уличная акция «Да! Волонтерскому движению Нижнего Тагила» состоится в субботу

Проект стал победителем конкурса социальных грантов Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Твой шанс» - это создание и развитие добровольческого движения по оказанию помощи детям-инвалидам и их семьям. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в отделе развития гражданских инициатив муниципалитета, в рамках акции проведут соцопрос горожан, раздадут флаеры, призывающие тагильчан присоединиться к проекту «Твой шанс».