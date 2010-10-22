В Нижнем Тагиле 21-летний водитель сбил двоих пешеходов
22 октября 2010, 08:37ОбществоОльга
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22 октября в 02.20 водитель ГАЗ-3110, 21-летний мужчина, следуя по ул. Красногвардейская со стороны ул. Кулибина в сторону ул. Заводская, допустил наезд на пешеходов, которые находились на обочине.
В результате ДТП пострадали два пешехода 1975 г.р. Оба пострадавших госпитализированы вЦГБ№4.
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