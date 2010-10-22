Южный въезд официально откроют 4-го ноября

В этот день, как ожидается, будет перерезана красная ленточка, и обновленную дорогу сдадут в эксплуатацию. Об этом рассказала в эфире Экорадио мэр Валентина Исаева. Она отметила, что пуск будет раньше контрольного срока. Вначале реконструкции он был намечен на 15-е ноября. Напомним, федерация выделила на реконструкцию из 2-х в 4-х полосную дорогу 4,5 километров южного въезда 246 миллионов рублей. Сейчас освоена только половина. 117 миллионов будут освоены в будущем году. Тогда на реконструированном участке трассы установят опоры освещения, а рядом с домами, стоящими вдоль дороги, поставят шумовые экраны. Валентина Исаева считает, что качество обновленной дороги высокое, и она будет без серьезных ремонтов полноценно служить тагильчанам лет 10. Повтор интервью с мэром Валентиной Исаевой слушайте на радио «Маяк – Нижний Тагил» 104,7 FM в субботу, 23-го октября, в 15.05