Боишься заблудиться в лесу? В Нижнетагильском музее заповеднике подскажут, как выжить (ФОТО)

Она знакомит с дикорастущими пищевыми растениями, которые могут восполнить пищевой рацион и предотвратить дефицит витаминов, особенно в зимнее время.

Прошли тысячелетия с тех пор, как человек перешел от собирательства дикорастущих растений и к культурному земледелию – сам стал выращивать то, что ему было необходимо. Этот гигантский технологический скачок привел к коренному изменению образа жизни и самого человека. Однако за века, минувшие с тех пор, многое забылось и перестало быть важным из того богатства знаний, которым располагали наши далекие предки, собиравшие их по крупицам путем проб и ошибок.

А ведь дикорастущие пищевые растения не только уступают своим культурным собратьям по содержанию физиологически активных веществ, но и часто превосходят их.

Фотографии предоставлены отделом информации музея-заповедника

Современная наука доказала, что наибольшую пользу дают, пищевые растения своего края. Особенно это важно для жителей Севера, Урала и Сибири, где может ощущаться, дефицит свежей зелени и фруктов. Принимая во внимание постоянно растущее население Земли и дефицит продуктов питания, было бы неразумно пренебрегать ресурсами, которые имеются в природе.

Новая выставка показывает пищевые растения и рассказывает об их правильном сборе и использовании. На ней представлено 33 гербария дикорастущих пищевых растений нашего края. Красочное оформление приблизит посетителей к миру живой природы. Яркая мини-диорама позволит пробудить воспоминания о недавних грибных походах.

Вкусные рецепты из дикорастущих пищевых растений позволят разнообразить рацион питания. Посетителям рекомендуется не только ознакомиться с экспозицией, но и послушать увлекательную и полезную экскурсию, которая поможет разобраться в многообразии дикорастущих пищевых растений.