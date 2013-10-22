Детям - конкурсы, родителям – бонусы.

В конце октября школьников и их родителей ждут сразу две премьеры мультфильмов «Как поймать перо жар птицы» и «Облачно, возможно осадки: месть ГМО 2». Оператор связи МОТИВ приготовил для юных зрителей яркие подарки и розыгрыши, а для родителей выгодную акцию.

В кинотеатрах «Родина 3D» и «Россия» гостей будет встречать позитивная оранжевая ростовая кукла Кот и фотографироваться со всем желающими. В холле кинотеатра ребят ждут соревнования по перетягиванию каната, конкурс на самый летающий бумажный самолетик, конкурс рисунков и многое другое. Для победителей и участников приготовлены яркие призы и подарки от МОТИВа.

Пока дети будут веселиться и участвовать в конкурсах, родители смогут выгодно подключить свое чадо к МОТИВу. Получив у промоутера специальный флаер, родители становятся участниками акции «1+1». В рамках акции при подключении к МОТИВу с 26 октября по 5 ноября вы получаете бесплатно второй комплект подключения с детским тарифом «Болтастики» + 100 руб. на баланс. Отличное предложение для заботливых родителей и общительных детей!