ФСБ будет следить за каждым, даже по личным сотовым и любой переписке. Что думают тагильчане?

Кроме того, популярные источники, указывают со слов крупного оператора сотовой связи, что по приказу Минкомсвязи всех в России будут прослушивать, начиная также с 1 июля 2014 года. Самое интересное в этом приказе то, что операторы (ровно как и интернет-провайдеры) должны будут хранить информацию в течение 12-ти часов, передавать IP-адреса, логины, пароли и сведения о местоположении человека.

Вообще, специалисты затрудняются сказать, чем обернется для обычных граждан эта попытка «слежки». В настоящее время существует статья, гарантирующая физическому лицу право на неприкосновенность частной жизни, тайну личной переписки и переговоров (23, 24 и 25 Часть Конституции).

С другой стороны, все согласятся, что Интернет стал одним из главных способов распространения пропаганды злоумышленниками. Возможное вмешательство властей в «интернет жизнь» позволит предотвращать спецслужбам террористические акты. Именно социальные сети позволяют преступникам максимально быстро и без особых усилий распространять информацию террористической наклонности, создавая при этом сообщества, организующие в дальнейшем «сообщества» злостных единомышленников.

Не стоит агрессивно относиться к так называемым «нововведениям». Хочется верить, что деятельность ФСБ направлена исключительно на обеспечение безопасности обычных граждан. Безусловно, вряд ли кто-то из сотрудников спецслужб станет копаться в «грязном белье», выясняя подробности того, «кто» и «что» сказал. Надежда на то, что их интересы более глобальны, еще существует говорит Иван Андриевский, председатель совета директоров «2К-Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл».

Другие пользователи сетуют на решение Минкомсвязи. Дело в том, что в России уже давно существует СОРМ (система технических средств для обеспечения функций оперативно-рoзыскных мероприятий). Однако она не настолько «нагло» лезет в жизнь обычных людей. Со следующего года же слежка будет вестись за всеми без исключения.

Что касается социальных сетей в РФ, то некоторые из них уже на протяжении долгого времени сотрудничают со спецслужбами. Одна из основных социальных сетей, на чье развитие в свое время повлияли особые службы – Вконтакте, и, если быть совсем откровенным, то возможность контроля страниц у спецслужб существует уже давно.

И при желании они могли бы воспользоваться необходимым ресурсом для раскрытия необходимой им информации. Но для этого им необходимо получить разрешение через суд. Каким же образом будет проходить процедура изъятия информации из интернет-источников после того, как провайдеры обязаны будут установить записывающее оборудование – неизвестно. Также не понятно и то, за счет каких средств будет куплено столь дорогое оборудование комментирует Иван Андриевский, председатель совета директоров «2К-Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл».

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