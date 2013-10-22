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ФСБ будет следить за каждым, даже по личным сотовым и любой переписке. Что думают тагильчане?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ФСБ будет следить за каждым, даже по личным сотовым и любой переписке. Что думают тагильчане?

22 октября 2013, 10:40Обществоadmin3
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