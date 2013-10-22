Гололед в Нижнем Тагиле продержится до начала ноября

Обеспокоены были и жители, которые, выйдя из дома, буквально катились до работы. Некоторые падали на глазах прохожих, утягивая за собой своих детей. Как жаль, что люди еще не научились летать, а до маршрутки, которая сама еще на голой резине, добираться крайне проблемно. «Против гололеда медицина бессильна», горько шутят врачи.

Автомобиль, соскользнувший на голой резине в кювет, десятки других аварий – вот последствия гололеда. Вот, что рассказывает пользователь, отправившийся 15 октября в Екатеринбург:

Легкий снег перешел в снегопад, для «пробития» не доступный даже колхозным ксеноновским лампам. Плавно стали проплывать мимо окон, эротично задравшие колеса, разбитые «необладатели» зимней резины, иномарки. В итоге мотало по дороге так, что Тёща моя решила... пришел он – час расплаты.

Отметим, что сегодня на дорогах уже довольно сухо, однако жителям следует быть максимально аккуратными.

В очередной раз повторим правила «поведения» на скользкой дороге, которые помогают избежать аварии:

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям нужно постоянно контролировать обстановку на дороге. Особенного внимания требуют обледенелые участки дорог: продуваемые отрезки шоссе возле разрывов лесополосы и мосты. Именно там при температурах, близких к нулю, и с ветром, образуются скользкие участки. Также опасен накат, образующийся перед светофорами. Это нужно учитывать как при торможении, так и при выезде от светофора. Не торопитесь стартовать, убедитесь, что в поперечном направлении нет «запоздавших» автомобилей, у которых на скользком покрытии может не остаться места для маневра.

Главный фактор безопасности – невысокая скорость движения транспортного средства. При этом передачи переключать нужно плавно, без рывков. Постарайтесь никого не обгонять на скользкой дороге без крайней необходимости!

Обледенелые подъемы стоит преодолевать на несколько повышенной скорости без остановок, чтобы на самом подъеме не пришлось переключать передачи.