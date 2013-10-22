Обама развеселил астронавтов, а мэр Нижнего Тагила всех подчиненных (ВИДЕО)

Не каждый помнит шутку Барака Обамы, который, разговаривая с космонавтами, находящимися на корабле, «думал», что набирает доставку пиццы и не ожидал услышать на той стороне «другое пространство».

В свою очередь, пожелав удачи и выразив слова гордости за своих сограждан, Барак Обама разрядил обстановку между «Землей и космосом».

А вот и видео с Обамой. YouTube

Сергей Константинович также не раз был замечен в ситуациях, когда его подчиненные буквально на полу валялись от смеха. Отметим, что юмор у нашего мэра глубоко социальный и происходит обычно в контексте обсуждаемой проблемы. TagilCity.ru спешит поделиться юморными фразами» от Сергея Константиновича.

Например, еще прошлым летом, когда он был только в роли вице-губернатора области, после объезда Тагила Сергей Носов рассказывал, как «только что пытался проехать по улице», видимо, далось с трудом.

Однажды он спросил подрядчика, когда тот собирается закатывать асфальт - последовал четкий ответ, на что Носов заявил, мол, не торопись, у меня есть пара людей, их тоже туда закатай.

А на одном из торжественных открытий спортивных соревнований, когда гостей угощали гречневой кашей почему-то только с запахом мяса, он сказал, что вип-персон тоже следует кормить по таким канонам.

На одном из штабных совещаний по ремонту дорог, спрашивая о проделанной работе одного из подрядчиков, Сергей Константинович с улыбкой заметил: «И сердце начинает биться чаще, когда видишь подлитые бетоном бордюры» (что, как оказалось, редкость).

Разговаривая с дорожниками об открытии улицы Красногвардейская, Сергей Носов отметил: «Студенты в Нижнем Тагиле – народ бедный, чтобы разъезжать на маршрутках. Поэтому поедут на машинах».

Кроме того, не раз Сергей Константинович рассказывал так называемые «притчи». Например, о том, как двум спорщикам был предоставлен выбор – решить, кто из них говорит правду, а кто – «враг народа». В итоге, этим самым «врагом Тагила» на протяжении нескольких штабных совещаний оставался один из подрядчиков.

Не устает Глава рассказывать и интересные случаи из истории. Например, в Великую Отечественную Войну на одной из карт, доставшихся фашистам, были обозначены едва заметные тропы, которые, казалось, можно было с легкостью преодолеть. Однако враг, подобравшись к этим самым «тропам» наткнулся на такие канавы, что ни объехать, ни переехать их было нельзя!

Еще одна шутка Носова: современные планы устройства дворовых территорий, на которых проходил ремонт дорожного покрытия, создавались… по Google шестидесятых годов.

Вообще, надо быть уверенным, что шуточный запас Сергея Константиновича ежедневно расширяется, но это, в свою очередь, не отнимает ни капли серьезности от его слов и указаний. Если вам понравилась данная публикация, ставьте «лайк», делитесь с друзьями в социальной сети. И в скором времени мы раздобудем еще больше интересных выражений нашего мэра!