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Обама развеселил астронавтов, а мэр Нижнего Тагила всех подчиненных (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обама развеселил астронавтов, а мэр Нижнего Тагила всех подчиненных (ВИДЕО)

22 октября 2013, 18:05Общество
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