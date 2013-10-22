Ох, уж эта пенсионная реформа! Замминистра финансов отвечает на самые актуальные вопросы

Напомним, согласно проекту бюджета РФ на 2014-2016 годы, пенсионные накопления россиян будут направлены в распределительную часть пенсии. Пенсионная реформа 2013 года предусматривает, что с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии у «молчунов» (граждан, не воспользовавшихся правом выбора управляющей компании) сокращаются с 6% до 2%, а оставшиеся 4% направляются в страховую часть. У граждан, доверивших свои накопления частной управляющей компании или негосударственному пенсионному фонду, размер накопительной части останется на уровне 6%.

А честны ли НПФ по отношению к гражданам?

В первую очередь, у россиян возникают сомнения по поводу честности этих самых НПФ, которых на сегодняшний день в России – великое множество. На это, правительство, в свою очередь, сообщает, что до 1 января 2016 года все НПФ должны будут пройти перерегистрацию как открытые акционерные общества и проверку Банка России, а также вступить в систему страхования накоплений пенсии. Получается, что пока еще не прошедшие проверку организации будут собирать деньги?

Мне показалось это нечестным. Кроме того, в распределительную часть направятся не все средства из накопительного компонента. Во-первых, никто не забирает у НПФ те накопления, которые им уже перечислены гражданами.

Во-вторых, перечислению в распределительную часть не подлежат взносы за 2013 год, средства материнского капитала, направленные гражданами на формирование накопительной части пенсии, а также добровольные взносы и средства софинансирования пенсионных накоплений, перечисленные государством. Все эти деньги будут переданы во временное управление Пенсионному фонду России.

Они обязательно вернутся гражданам, в те НПФ и УК, которые они выбрали, как только те переоформятся и получат оценку «отлично» от Банка России. Кроме того, как только фонд пройдет перерегистрацию, ПФР возобновит перечисление ему стандартных накопительных взносов за 2014 год, -- говорит замминистра финансов.

В свою очередь, ясно, что до конца 2014 года НПФ точно не успеют перерегистрироваться. По оценкам минфина, меньше чем за полгода это ни у кого не получится. Ожидается, что в среднем фонды переоформятся за год. А часть перечислений россиян на накопительную долю в 2014 году точно направится в распределительную систему навсегда.

Люди отчисляли 6% не в распределительный котел ПФР, а на собственные накопления. Нарушение ли это прав гражданина?

Здесь замминистра отметил, что права граждан будут лучше соблюдаться, если их пенсионные накопления будут отданы пенсионному фонду, которому они смогут доверять. Получается, если продолжить перечисление НПФ и УК в пенсионную систему, которая требует перепроверки, возникает недопонимание – «Вы, россияне, не бойтесь перечислять туда деньги, а мы, конечно, не отвечаем, если с ними что-то произойдет».

Понимаете, система очень усложнилась из-за того, что мы хотели быть максимально честными. Мы очень внимательно отнеслись к этому вопросу с юридической точки зрения, с точки зрения нарушения прав граждан. Все было тщательно проверено, и мы убеждены, что права граждан не нарушаем. Потому что деньги у них мы забираем не безвозмездно, бросая их в котел распределительной системы, эти деньги будут учтены в расчетном пенсионном капитале граждан. То есть их страховая часть будет пересчитана с учетом тех средств, которые в 2014 году не поступили на их накопительные счета в НПФ.

Зачем такая спешка с пенсионной реформой?

Заместитель минфина отмечает, что времени итак не осталось. К 2022 году начнутся крупные выплаты по пенсионным накоплениям, а государство уже должно иметь систему, которая абсолютно чиста и хорошо функционирует и прошла «тестирование». Выплаты по пенсионной накопительной части уже идут и растут каждый год. Система будет налажена к 2020 году. К тому времени она, по словам чиновника, должна работать без сбоев.

Отказаться от накопительного компонента?

Моя принципиальная позиция и позиция всего экономического блока правительства, что накопительная часть пенсии, так же, как и накопительное страхование жизни, - это единственно возможный ресурс длинных денег в экономике. Ни банки, ни государственные институты развития не в состоянии предоставить экономике ресурсы, сопоставимые по объему и срокам их использования с пенсионными деньгами. На примере огромного количества стран мы видим, что только эти деньги можно эффективно привлечь в долгосрочные проекты развития говорит зам минфина.

В свою очередь, пока неизвестно, будет ли продлена программа софинансирования пенсионных накоплений граждан и возможность выбора, участвовать ли им в системе накоплений взносами в размере 6% от зарплаты или передачи их в страховую часть в полном объеме. Дискуссия еще идет. Учитывая, что происходит перестройка системы, которая продлится как минимум 2 года, срок, по словам Алексея Моисеева, надо продлевать.