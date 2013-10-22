С ЖКХ в Тагиле будет посложнее, чем с дорогами. Носов vs Маслов

Не секрет, что в верхах не довольны долгосрочным контрактом с городским «Водоканалом» (сейчас уже частная организация), заключенным еще при мэре Николае Диденко. В итоге время идет, в городе полно утечек, постоянно лопаются трубы, все это по мере происшествий чинится, но не более.

У нас кроме вопросов водоснабжения, качества питьевой воды, есть и проблемы с содержанием и ремонтом гидротехнических сооружений. Это касается не только затянувшейся реконструкции Верхне-Выйского гидроузла, но и сооружений на территории присоединенных к городу сельских населенных пунктов. И в следующем году мы рассчитываем получить для этого необходимые ресурсы. Случаи подтопления жилфонда и прилегающих коллективных садов уже были, а мы, к сожалению, не могли этому воспрепятствовать цитирует Главу Нижнего Тагила Сергея Носова «Правда УрФО».

Сергей Носов в апреле текущего года создал иную организацию «Горводоканал», которую планировал объединить с «Водоканал-НТ», с долевой частью первого в 51% и 49% на частника. Но «Водоканал-НТ» от предложения отказался. Тем не менее почти полгода «Горводоканал» существует, и именно к этой организации возникли вопросы у местных депутатов. Спикер Александр Маслов предложил директору организации, Дмитрию Бованенко, отчитаться о проделанной работе. Ответ был получен, поскольку «Горводоканал» сегодня занимается обслуживанием бесхозных сетей города. Такая ситуация, например с гидротехническими сооружениями Пригородного района, причем длится она с 2008 года.

Еще одна организация, созданная мэрией – «Городская управляющая компания» - также не осталась без внимания депутатов. Сейчас в муниципальной УК трудится 60 человек, которые в основном заняты работой по аварийным заявкам со стороны учреждений соц.сферы (школы, детсады). Именно они будут обслуживать часть жилфонда, от которой откажутся частные УК. К слову, начальник городского управления ЖКХ Валерий Кузьминых прогнозирует до 250 «брошенных» домов в 2014 году.

Это бизнес. Если дело и так дальше пойдет, то скоро все «выгодные» дома останутся в руках УК. А что будет с остальными? Вы меня извините за выражение, но среди наших управкомпаний есть настоящие… шакалы! Только действительно шакалы обычно подъедают остатки, а эти самые лучшие куски подбирают. Простой пример – отремонтировали по какой-нибудь программе поддержки жилфонда дом, и можно лет 10 ничего не делать, только деньги собирать передает возмущенное обращение депутата гордумы Олега Бахтеева «Правда УрФО».

Проблема в том, что на сегодня нельзя просто взять и присвоить себе даже «брошенный» дом: люди должны сами принять решение о выборе УК на общем совете.

Людей нужно убеждать! Сегодня многих жителей не устраивает, что 80% коммунальных сборов УК тратят на свое содержание, а 20% - на все остальное. И если ваша управляющая компания скажет «мы готовы показать смету всех расходов», то люди к вам пойдут высказал «Правде УрФО» свою точку зрения депутат, юрист по роду основной деятельности, Вадим Раудштейн.

Добавим, у Сергея Носова глобальные планы на модернизацию ЖКХ, в том числе он готов идти до конца в отношении недобросовестных УК. Так, по результатам проверки госжилинспекции, уже 3 местных УК попали в «черный список» и могут лишиться лицензии.