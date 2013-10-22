Самой музыкальной в России стала семья сотрудника уральского «МегаФона»

Почти 40 000 голосов набрали Калинины в финальном SMS-голосовании, свою симпатию им выразили люди со всех уголков России. В дальнейших планах самой поющей семьи выступление на «Новогоднем Голубом огоньке» канала «Россия», куда они уже получили приглашение как победители ТВ-шоу.

В августе мы приняли решение участвовать в конкурсе и заполнили анкету в интернете. По приглашению редактора программы «НАШ ВЫХОД» наша семья выступила на кастинге в Москве с песней «33 коровы», далее был отборочный этап, полуфинал и финал. О победе мы узнали в прямом эфире - когда назвали семьи, занявшие третье и второе место, мы поняли, что победили. Эмоции перехлестывали через край, эти ощущения не передать словами. Спасибо всем голосовавшим за нас поделился впечатлениями Константин Калинин.

За семью Константина Калинина мы болели всем коллективом, уже более десяти лет он является сотрудником компании «МегаФон». На работе трудяга, в спорте лидер, а на отдыхе музыкант и исполнитель, и это все Константин. В декабре он будет одним из факелоносцев в эстафете Олимпийского огня в Челябинской области. Семья Калининых - это МегаСемья, которая представляет не только «МегаФон», но и всю Челябинскую область. Мы поздравляем ребят с победой, а Константина с нетерпением ждем всем нашим дружным коллективом, чтобы поздравить и разделить с ним радость победы сказал Игорь Остатюк, директор Челябинского отделения компании «МегаФон».

Константин, Роман и Федор Калинины - самодеятельный семейный вокально-инструментальный ансамбль:

• Победители всероссийского конкурса «Музыкальная семья» в 2008 году;

• Победители районного этапа конкурса «Поющие дворы Челябинска» в 2012 году и в 2013 году.