Тагильского ветерана персонально поздравил Президент России

Яков Иванович Носков участвовал в боях на Белорусском фронте и в Курской битве. Закончил войну 13 мая 1945 года под Прагой. Боевой путь Я.И. Носкова отмечен орденами Отечественной войны первой и второй степени, медалями Жукова, «За отвагу», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 г.г.» и другими.

Общий трудовой стаж Якова Ивановича - 80 лет, из них 62 года составляет педагогический стаж. Я.И.Носков является кандидатом педагогических наук, награжден медалью «За трудовое отличие», сообщается на официальном сайте города.

Поздравить ветерана собрались начальник Управления социальной политики по Ленинскому району Елена Кокорева, глава Администрации Ленинского района Геннадий Мальцев, депутат городской Думы Владимир Антонов, председатель Совета ветеранов войны и труда, потерявших связь с предприятиями и организациями микрорайона поселка Старатель «Память сердца» Маргарита Смирнова и семья юбиляра.

Кроме того, памятный подарок вручил Глава Нижнего Тагила Сергей Носов, а управляющий Горнозаводским округом Михаил Ершов поздравил юбиляра благодарственным письмом.

Добавим, что на сегодняшний день в Ленинском районе вручены персональные поздравления от Президента Российской Федерации 144 инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны.