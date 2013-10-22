Вконтакте нашел законный способ показывать нелегальное кино

Не так давно СМИ рассказали о том, что сеть собирается внедрять технологию ContentID, которая блокирует пиратское видео на ресурсе. Подобная технология используется на YouTube.

Однако Павел Дуров понял, что ничего хорошего из этого не последует, поскольку большая часть пользователей соцсети заходят лишь для просмотра фильмов и прослушивания аудио. Так, лишив возможности просматривать кино, посещения сайта упадут, также снизятся и доходы.

Повторимся, Вконтакте пошли на решение, которые выгодно, по сути, всем – и правообладателям, и пользователям, просмотр для которых останется бесплатным, правда будет сопровождаться рекламой. Но и на это нововведение есть специальное расширение для Google Chrome – AdBlock.

Так что можно будет продвигать Вконтакте и за рубеж, ведь во многих странах за просмотр фильмов надо платить из собственного кармана. Предпосылки к этому есть – интерфейс Вконтакте переведен на самые различные языки мира.

Однако из-за европейского менталитета продвижение соцсети может привести к краху за счет бесплатного просмотра кино, так как там привыкли платить за предоставляемые услуги. Как говорится, «что русскому хорошо, то немцу плохо» говорят специалисты из аналитической службы Инжиниринговой компании «2К».

Теперь можно спокойно открывать свой любимый сайт и запускать понравившийся фильм или любимую мелодию. Но возникает другая проблема - легко смотреть кино, лежа на диване или сидя в удобном кресле, но как принять удобную позу за компьютером? Легко, достаточно приобрести компьютерный стол угловой, а так же удобное офисное кресло - и просмотр принесет вам удовольствие, а не усталость. Да и для работы такой стол удобен, ведь при меньшей занимаемой площади поверхность стола осталась прежней.