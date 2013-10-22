«Зимние наигрыши-2013» соберут юных любителей гармоник в Нижнетагильской филармонии!

Конкурс проводится по нескольким категориям, учитывающим и возраст, и вид ансамбля участников. Программы выступлений ансамблей и оркестров должны состоять из произведений эстрадной, джазовой музыки, обработок народных мелодий.

Вообще, гармоника – интереснейший музыкальный инструмент, сочетающий в себе самые разнообразные звучания. А когда несколько гармоник сливаются воедино, их «пение» трогает саму душу. И те, кто уже увлечены этим музыкальным инструментом, несомненно, знают и понимают всю «соль» предстоящего мероприятия.

В состав жюри по решению организаторов конкурса включаются профессиональные музыканты жанра и исполнители, и композиторы, и дирижеры. После прослушивания конкурсных выступлений всех участников жюри на основе выставленных оценочных баллов определяет в каждой категории победителей, занявших первые три места, присваивает им звания лауреатов с вручением дипломов и памятных призов.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо ознакомится с условиями конкурса, а также заполнить заявку и отправить по указанному в документе адресу.