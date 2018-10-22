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Директор ООО «Про-Инвест» из Лесного осужден на 7 лет за присвоение 83 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Moshennik

Директор ООО «Про-Инвест» из Лесного осужден на 7 лет за присвоение 83 млн рублей

Сегодня, 14:48ОбществоФото: Днепр Час
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