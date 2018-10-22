Директор ООО «Про-Инвест» из Лесного осужден на 7 лет за присвоение 83 млн рублей

Установлено, что с октября 2013 года по ноябрь 2014 года житель Лесного, являясь единственным участником и директором ООО «Про-Инвест», открыл офисы в городах Екатеринбург, Качканар, Кушва, Серов, Североуральск, Красноуральск, Нижняя Тура, Верхняя Салда, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский.

Менеджеры мошенника предлагали гражданам полностью погасить их кредит в банке за вознаграждение в размере части задолженности по кредитованию. Первоначально директор компании исполнял обязательства перед гражданами за счет привлечения новых денежных средств.

Пользуясь разработанной схемой по типу финансовой пирамиды мошенник присвоил более 83 млн рублей 760 вкладчиков.