Экс-глава Камышловского ГО выплатит 14,6 млн руб. за невыполненные работы

Установлено, что Михаил Чухарев, находясь в должности главы Камышловского ГО, в ноябре 2013 года принял и согласовал оплату на строительство малоэтажных жилых домов на территории Камышлова по программе переселения из аварийного жилья. Срок исполнения контракта истек в октябре 2014 года. Прокуратура обнаружила весомые недоработки, откладывающие переселение граждан в новое жилье.

Общий ущерб, нанесенный муниципальному образованию Чухаревым, составил 14,6 млн рублей.

В декабре 2017 года экс-глава ГО признан виновным в преступлении, предусмотренным ч. 2 ст. 286 УК РФ и приговорен к штрафу в размере 250 тысяч рублей и с ограничением деятельности сроком на 3 года.