Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Экс-глава Камышловского ГО выплатит 14,6 млн руб. за невыполненные работы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Kq3hxydk 580

Экс-глава Камышловского ГО выплатит 14,6 млн руб. за невыполненные работы

Сегодня, 18:35Общество
Читайте
также
Какие чиновники Нижнего Тагила лишатся своих постов после назначения Пинаева?
Малых, Булыгин и Беркутов чаще других пропускают заседания гордумы Нижнего Тагила
Тагильский трейл, Наталья Гончарова и манси. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?