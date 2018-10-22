Экс-глава СУ СКР по Свердловской области получил должность в УГМК
Сегодня, 19:04ОбществоФото: Яромир Романов
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Бывший глава Следственного управления СКР по Свердловской области Валерий Задорин занял пост замдиректора по безопасности на АО «Кузбассразрезуголь», входящего в дивизион УГМК.
Сюжеты: Екатеринбург
Экс-глава Следственного управления СКР по Свердловской области Валерий Задорин назначен заместителем директора по безопасности на АО «Кузбассразрезуголь», входящего в состав сырьевого дивизиона УГМК.
Задорин ушел в отставку по указу президента РФ Владимира Путина в апреле 2018 года в связи с выходом на пенсию. Место главы СКР Свердловской области занял руководитель СУ СКР по Тюменской области генерал-лейтенант Михаил Богинский, пишет Znak.com.
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