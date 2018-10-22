Экс-глава СУ СКР по Свердловской области получил должность в УГМК

Экс-глава Следственного управления СКР по Свердловской области Валерий Задорин назначен заместителем директора по безопасности на АО «Кузбассразрезуголь», входящего в состав сырьевого дивизиона УГМК.

Задорин ушел в отставку по указу президента РФ Владимира Путина в апреле 2018 года в связи с выходом на пенсию. Место главы СКР Свердловской области занял руководитель СУ СКР по Тюменской области генерал-лейтенант Михаил Богинский, пишет Znak.com.