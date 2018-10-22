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Экс-глава СУ СКР по Свердловской области получил должность в УГМК
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-глава СУ СКР по Свердловской области получил должность в УГМК

Сегодня, 19:04ОбществоФото: Яромир Романов
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