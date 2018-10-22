«Лечила» по телефону: цыганка выманила у жительницы Ирбита более 230 тысяч рублей

В ходе следствия установлено, что с мая по октябрь 2017 года подсудимая при помощи телефонных бесед и обрядов якобы лечила жительницу Ирбита. В свою очередь женщина, доверяя «целительнице», передавала ей деньги, общая сумма которых составила более 230 тысяч рублей.

Кроме того, потерпевшая оформила на себя несколько потребительских кредитов на сумму 160 тысяч рублей, чтобы купить бытовую электронику: телевизор, сотовый телефон, электрическую плиту. Все это женщина передала цыганке, чтобы оплатить «лечение».