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«Лечила» по телефону: цыганка выманила у жительницы Ирбита более 230 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Лечила» по телефону: цыганка выманила у жительницы Ирбита более 230 тысяч рублей

Сегодня, 13:41ОбществоФото: «Магия Красноярск»
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