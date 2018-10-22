«Лечила» по телефону: цыганка выманила у жительницы Ирбита более 230 тысяч рублей
В Ирбите на пять лет осуждена 50-летняя цыганка, которая обещала вылечить по телефону местную жительницу. Таким образом мошенница выманила у нее более 230 тысяч рублей.
В ходе следствия установлено, что с мая по октябрь 2017 года подсудимая при помощи телефонных бесед и обрядов якобы лечила жительницу Ирбита. В свою очередь женщина, доверяя «целительнице», передавала ей деньги, общая сумма которых составила более 230 тысяч рублей.
Кроме того, потерпевшая оформила на себя несколько потребительских кредитов на сумму 160 тысяч рублей, чтобы купить бытовую электронику: телевизор, сотовый телефон, электрическую плиту. Все это женщина передала цыганке, чтобы оплатить «лечение».
Ирбитский районный суд приговорил мошенницу к трем годам колонии. Также к этому сроку было присоединено не отбытое наказание по иному приговору, которое подсудимая получила в феврале 2018 года за аналогичное преступление. В общем суд назначил 5 лет лишения свободы в колонии строго режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.