Лонг-лист с именами для аэропорта Кольцово опубликован в Екатеринбурге
Сегодня, 17:11ОбществоФото: Алексей Кунилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Общественная палата отправила на размещение на сайте ВеликиеИмена.рф предварительный список имен людей, в честь которых может быть назван аэропорт «Кольцово».
Сюжеты: Екатеринбург
В рамках проекта «Великие имена России» свердловчане выберут дополнительное имя для аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге. По результатам общественных обсуждений общественная палата сформировала лонг-лист из 10 имен великих людей.
Список имен-претендентов выглядит так:
- Павел Бажов
- Георгий Жуков
- Акинфий Демидов
- Василий Татищев
- Петр I
- Александр Попов
- Петр Чайковский
- Эдуард Россель
- Борис Ельцин
- Дмитрий Мамин-Сибиряк
Жители Свердловской области могут предложить свой вариант. Информационная стойка размещена в фойе здания по адресу улица Малышева, 101 в Екатеринбурге. Кроме того, опросы жителей будут проводиться в аэропорту и на железнодорожном вокзале, информирует «Областная газета».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей