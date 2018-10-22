Лонг-лист с именами для аэропорта Кольцово опубликован в Екатеринбурге

В рамках проекта «Великие имена России» свердловчане выберут дополнительное имя для аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге. По результатам общественных обсуждений общественная палата сформировала лонг-лист из 10 имен великих людей.

Жители Свердловской области могут предложить свой вариант. Информационная стойка размещена в фойе здания по адресу улица Малышева, 101 в Екатеринбурге. Кроме того, опросы жителей будут проводиться в аэропорту и на железнодорожном вокзале, информирует «Областная газета».